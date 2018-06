Ex novia de rapero asesinado habló sobre la violencia doméstica que sufrió

Geneva Ayala, ex novia de Jahseh Dwayne Onfro, conocido como XXXTentacion, habló sobre la violencia que sufría por parte del rapero estadounidense.

Ayala explicó que comenzó a salir con el músico en noviembre de 2014. Contó que Onfro llegó a amenazarla con atacarla con un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre. “Me dijo que escogiera entre los dos, porque iba a poner uno de ellos en mi vagina", explicó.

Agregó que la violencia continuó cuando el músico se enteró que la joven estaba embarazada en octubre de 2016, reseñó Infobae.

"Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua", dijo.

XXXTentacion fue asesinado este lunes en Miami, Estados Unidos. Esperaba un juicio por violencia doméstica contra Ayala y enfrentaba cargos por detención ilegal y agresión agravada.

