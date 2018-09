Neutro Shorty escribió una canción para referirse a la crisis de Venezuela

Neutro Shorty, cantante de rap/trap venezolano, escribió parte de una canción para referirse a la situación de Venezuela.

En su cuenta de Instagram el cantante compartió un video de la letra. "Un poco de rap para no perder la práctica. La llevo hasta la mitad, ustedes me dicen si la termino", escribió.

"Vivimos en una era estúpida y a estas alturas no me interesa la opinión pública, lo mío es la música. Esto es zona de guerra, esto ya no es una República", entonó.

Al contenido le agregó: "Mientras degenerados atragantados comen carne de primera con dinero robado, muchos están preocupados por chismes de la TV y al demonio no lo ven teniéndolo al lado sentado".

Seguidores de Neutro manifestaron su agrado por las rimas y le pidieron culminar la melodía.