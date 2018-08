El cantautor venezolano Nacho cantará “hasta donde le permitan” mientras esté en tarima durante la "Noche de Estrellas" de Fidelity, que se celebrará la noche del viernes, desde las 8:30 pm, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Por la cantidad de artistas que somos supongo no nos darán más de 30 minutos a cada uno para exponer nuestra participación. Por eso voy a tratar de hacer canciones de mi trayectoria, temas con los que la gente de Puerto Rico se pueda sentir más identificada”, dijo el artista, que cumplió 35 años el pasado miércoles.

Tras desintegrarse el dúo Chino y Nacho, Miguel Ignacio Mendoza Donatti (verdadero nombre de Nacho), ha grabado con intérpretes de música urbana como el reguetonero Ozuna, con quien compuso el tema “Casualidad". Asimismo, el cantante acaba de lanzar en Brasil una colaboración con MC Kevinhno, una canción funk brasileño con un ritmo contagioso que ha pegado en ese país.

Sin embargo, su tema favorito es el éxito “Andas en mi cabeza”, que grabó junto a Chino y Daddy Yankee en el 2016, y que compuso para su esposa, Inger Mendoza, la madre de tres de sus hijos.

“Tengo cuatro machos, Dios es bueno conmigo. Me he portado tan mal en mi vida, sobre todo de los 14 a los 20 años, pero ya me curé, me casé hace tres años con mi esposa, porque primero vinieron los hijos y luego la boda, aquello fue antes de afrontar el compromiso con responsabilidad”.

Acepta, pero sin obligaciones, que sus hijos sigan el camino de la música y hasta formaría una banda con ellos.

“Si ellos quieren sí. Siempre les digo que sean felices, mi mayor objetivo es que estén contentos y felices, que la gente los quiera. No hay herencia más bonita que le pueda dejar que el amor de la gente en la calle, extraños que te dan un abrazo, se toman fotografías contigo y te tratan como familia”.

El compositor no pierde las esperanzas de que su amada Venezuela vuelva a recuperar la libertad.

“Anhelo poder regresar a lo que alguna vez fuimos, a nuestras raíces, costumbres, a vivir en libertad. La tierra de uno es el mayor regalo que compartimos los expatriados. Quizá por falta de sentimiento tratan mal a nuestros paisanos que reciben maltrato y son objeto de xenofobia por culpa de Maduro que sigue atornillado en el poder. Nuestra gente está desamparada porque muchos presidentes de muchos países que se pronuncian a favor del pueblo venezolano, viven pensando en sus propios intereses y no dañarían sus negocios… Pienso que algo superior que pasara es lo único que podría rescatar a los venezolanos”.

Además de Nacho, la “Noche de estrellas" de Fidelity contará con la participación de Becky G, Ha Ash, Jesse & Joy y David Bisbal, entre otras estrellas.