Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, anunció que realizará un concierto en Venezuela.

El cantante no dio la fecha de su llegada al país pero escribió en Instagram que su visita será pronto.

"Vamos a llegar todos en conjunto. Al mismo tiempo al aeropuerto. Yo voy a anunciar la llegada de nosotros. Tenemos la disposición de poner a la orden los recursos que nosotros hemos generado.Hemos recibido miles de peticiones de venezolanos para que vayamos a tocar a Venezuela", dijo en un video que publicó en la red social.

Explicó que aunque no cuenta con el respaldo gubernamental llegará a cantar en un sitio en específico. "No podemos cantar en todo el país porque no tenemos fuerza gubernamental, pero en un solo lugar vulnerable y demostrar cuál es nuestra labor", agregó.