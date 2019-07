Nacho anunció posible gira en Venezuela

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, reveló que posiblemente hará una gira en Venezuela luego de una agenda de conciertos que tiene pendiente en Europa.

“Si no me equivoco ya son tres años sin hacer un concierto en mi tierra y la verdad es que no me da la gana de seguir esperando”, dijo por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram .

Explicó que como parte de su gira visitará España, Bélgica, Inglaterra y Líbano, periplo que durará dos meses. “Espero que durante mi estancia en aquel suelo pueda organizar una vuelta de presentaciones en mi patria”, expresó.

Nacho confesó que tenía pensado hacer una pausa de sus viajes, idea que consideró debido a las “miles de peticiones” que recibió de venezolanos para que se presente en el país.

“Pronto les estaré diciendo cuál va a ser la ciudad donde empezaremos”, finalizó.