Mon Laferte reveló que sufre depresión

La cantante chilena Mon Laferte está viviendo un gran momento musical. Invitada a los festivales más importantes, con una carrera en ascenso. Pero al parecer no todo es alegría: reveló que sufre de depresión y que incluso hace algunos meses su situación fue muy crítica.

"Mi gente querida, ayer fue el último show en Coachella y me sentí muy feliz sobre el escenario, tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar", señaló en su cuenta de Instagram.

Siguiendo con su relato, la ex participante de "Rojo" sostuvo que "hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir. ¿Por qué comparto esto? Porque me es muy difícil avanzar intentado ocultar los estragos de mi personalidad, la depresión es ciega, a veces puedes tenerlo todo y aún así estar deprimida".

Para Monserrat Bustamante, su verdadero nombre, la vida los últimos años "ha sido una montaña rusa y supongo que ahora me pasa la cuenta. Ahora solo quiero volver a enamorarme de las canciones. Si hay alguien ahí que tenga depre, ánimo, un día a la vez. A modo simbólico me corté el pelo y estoy dejando que asomen con libertad mis blancos cabellos. A dos semanas de cumplir 36 años, estoy viva aún, medio golpeada, pero viva".

Estas revelaciones las hace justo después de actuar en Coachella en Estados Unidos, donde fue criticada porque se le olvidó la letra de una canción y tuvo que recurrir al celular para ayudarse.

"Ok, no me aprendí la letra, solo tuve dos días de ensayo, me aloqué y quise tocar así a la brava, pero de eso se trata la vida no? Nada es tan serio, hay que divertirse, tomar riesgos, ya existir es toda una aventura. Haters déjenme en paz, solo soy una cantante chambeando", escribió en ese entonces.