Miley Cyrus no participará en el Festival Woodstock 50

La estrella del pop Miley Cyrus se suma a la lista de artistas que cancelaron su presentación para el Festival Woodstock 50 previsto para los días 16, 17 y 18 de agosto en conmemoración de la cita hippie de 1969, reportó Billboard.

Cyrus fue anunciada en marzo como una de las protagonistas que participaría junto con The Racounters, The Killers, Chance The Rapper, Halsey, The Lumineers, entre otros. Sin embargo, la estrella pop canceló su presentación como lo han hecho The Racounters, Jay-Z, Dead & Company y The Black Keys.

Los organizadores del festival han sufrido inconvenientes para obtener los permisos y el financiamiento que requiere el evento. Hasta ahora Michael Lang, cofundador de Woodstock, no ha podido confirmar ningún espacio para el show. Originalmente, se realizaría en el Watkins Glen, Nueva York, donde se celebró la mítica reunión hace 50 años, pero no les concedieron en permiso.

Este contratiempo ocasionó que los organizadores se plantearan Whashington DC como nuevo punto de encuentro; sin embargo, el operador de locales Seth Hurwitz les sugirió Merriweather Post Pavilion, un anfiteatro al aire libre en Columbia, Maryland. "Michael Lang me llamó hace una semana para hacer el show en DC, pero con tan poco tiempo de antelación no había ningún lugar disponible", indicó Hurwitz para Billboard.

Hasta ahora ya no participarán en el festival John Forgerty, quien participó en el concierto de 1969, y se le unen Princess Nokia, Run the Jewels, Akon, Anderson East, Halsey, Vince Staples, Earl Sweatshirt, Greta van Fleet., Jay-Z , Dead & Company, The Lumineers, Country Joe Mcdonald, The Baltimore Sun y Carlos Santana.