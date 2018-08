Michael Jackson: 60 años de vida y un legado infinito

La icónica estrella pop, Michael Jackson, cumpliría 60 años de edad este miércoles de no ser por su inesperado fallecimiento el 25 de junio 2009.

Su incomparable carrera artística y su indiscutible talento cambiaron la percepción del género pop en todo el mundo, revolucionando la industria musical desde sus cinco años de edad hasta su último respiro.

A pesar de que su vida privada se mantuvo bajo el ojo público por muchos años, el legado de Michael Jackson es su música y su genio artístico para recrear visualmente su música, elaborando piezas audivisuales novedosas para sus épocas y canciones que siguen siendo himnos del pop. Además, sus coreografpias y su facilidad para moverse son inspiración para muchas estrellas nacientes a nivel mundial.

Jackson es la inspiración de muchos artistas de la música, desde sus ideales hasta sus pasos de baile son la razón por la que cantantes como The Weeknd, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, Jay-Z, Jason Derulo entre numerosos autores.

Entre las obras más trascendentales de Michael Jackson, están los himnos del pop:

"Billie Jean"

El sencillo, galardonado con dos Premios Grammy en 1984, fue un éxito rotundo. Es considerada una de las canciones más aclamadas por todos.

"Beat It"

También galardonada con dos Grammy, esta vez en producción audiovisual, es uno de los sencillos más reconocidos del Rey del Pop. Según Vanity Fair, es la 337 mejor canción de todos los tiempos.

"Don't Stop 'Til You Get Enough"

Fue uno de los primeros éxitos de Jackson como solista, luego de desprenderse de su proyecto familiar "the Jackson 5". La canción fue el éxito de 1979.

"They Don't Care about Us"

Con dos productos audiovisuales, una de ellas publicadas después de su muerte, fue una de las canciones más significativas en la carrera de Jackson. Fue el himno de el movimiento "Black Live Matters" desde 2015.

"Black Or White"

Escrita, compuesta y arreglada por el mismo Jackson, además de las letras de rap por Bill Bottrell, es una canción que promueve la unidad racial. Fue publicada en 1991 y fue el mayor éxito en venta de la década.

"Bad"

Aunque estaba planteado que fuese un dúo junto a Prince, la canción estaba destinada a ser un éxito. Publicada en 1987, sigue presente en bandas sonoras de películas animadas de Disney y DreamWorks.

"Thriller"

Con su icónica coreografía, es uno de los éxitos más populares del artista. No hace falta describirlo para expresar su genialidad e innovación.