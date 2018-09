Mario Lo Russo, un cantante lírico venezolano que triunfa en Colombia

Su tono de voz grave le abrió las puertas en el mundo de la ópera y por su talento, preparación y esfuerzo consiguió un lugar en la ópera "Carmen", de Georges Bizet, que se presentará en el Teatro de Bellas Artes de Bogotá, Colombia.

Mario Lo Russo, cantante lírico venezolano, comenzó a estudiar canto a los 16 años y no entendía por qué interpretar música pop y rock se le hacía tan difícil. Sus profesores le dijeron que tenía un registro de voz profundo, por lo que le recomendaron el canto de ópera, donde su voz podría destacar.

“El mundo de la ópera era desconocido para mí; me gustaba cantar canciones populares de rock y pop pero cuando empecé a estudiar este tipo de música, se me hizo difícil. No entendía qué pasaba, hasta que los profesores me dijeron que tenía un registro más grave y me recomendaron el canto de ópera, porque allí mi voz podía lucirse realmente, ya que con el canto popular era muy difícil”, dijo Lo Russo en exclusiva para El Nacional Web.

El cantante lírico, cuyo tono de voz es barítono bajo, inició sus estudios en el Conservatorio de Música Miguel Ángel Lamas de Caracas, dos años antes de lo recomendado para las voces masculinas, que maduran a los 18 años de edad.

“Paralelo a mi formación académica, estuve casi una década cantando en la Fundación Schola Cantorum de Venezuela, que es un coro profesional donde uno ponía en práctica lo que iba aprendiendo. Teníamos la oportunidad de hacer muchas giras internacionales, donde se podía cantar en escenarios importantes”, detalló.

Lo Russo, que vive en Bogotá desde enero de 2017, forma parte del coro de la Ópera de Colombia y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde trabaja como artista formador.

La Orquesta Filarmónica tiene un programa educativo inspirado en el sistema musical venezolano. En distintos colegios de la ciudad, la orquesta tiene músicos y profesores de canto, encargados de formar a los niños en una estructura piramidal, en la que los mejor preparados ingresan a orquestas juveniles.

“La idea es que en su adultez pertenezcan a los coros y orquestas profesionales de la ciudad. En el programa contratan a los mejores profesores de la ciudad, por lo que fue un enorme privilegio y un gran honor que haya sido considerado por la escuela para estar dentro de la planta de profesores que es muy limitada y exigente”, precisó.

Lo Russo audicionó para obtener un papel en "Carmen", ópera que se presentará el Teatro de Bellas Artes de Bogotá en octubre, y se quedó con el papel de Zúñiga, en el que será solista.

“Audicioné y quedé. En Bogotá la competencia es más dura que en Caracas, acá hay mucho talento y para los montajes importantes traen muchos solistas internacionales; para esta ópera vendrán cuatro solistas de España, que tendrán los papeles principales”, aseguró Lo Russo.

El cantante señaló que en Colombia se reconoce la meritocracia, por lo que está contento de haber aprobado las audiciones para participar en "Carmen".

“En Colombia no le regalan nada a nadie, no es gratis porque que me caes bien, aquí te lo ganas porque trabajaste para ello, como debe ser”aseveró.

De manera simultánea, Lo Russo participa en una zarzuela con el coro de la Ópera.

“Me siento agradecido con Colombia. Es un país que me ha abierto muchas puertas y ha valorado el trabajo que vengo haciendo. Aquí las instituciones valoran mucho la capacidad de las personas”, detalló.

El venezolano indicó que el mundo de la ópera en Venezuela es reservado para las personas a las que realmente les gusta este género musical.

“En Venezuela hay una movida lírica impresionante y uno se da cuenta cuando sale del país. Ahí te das cuenta que en Venezuela el movimiento de la música clásica y de la ópera es importante, por lo menos hasta hace unos años”, comentó el cantante lírico

El barítono señaló que en el movimiento lírico en Venezuela, que tiene a un público cautivo, la producción disminuyó considerablemente por la situación que atraviesa el país.

“En estos momentos sé que la producción ha bajado considerablemente, en comparación a hace cuatro o cinco años por razones obvias. Cada día las producciones son más complicadas de realizar, pero también sé que hay un grupo de personas que sigue trabajando incansablemente, que siguen montando, dirigiendo, apostándole al país y eso es de gran valor”, expresó Lo Russo.

El profesor de canto precisó que en Venezuela hay mucho talento y que la competencia lo motivó a querer ser mejor cada día.

“Para mi fortuna, nací en un país donde hay demasiado talento y la competencia es muy grande; eso te motiva a ser mejor. En la medida que vas aprendiendo y viendo otros cantantes, te vas das cuenta de lo mucho que necesitas seguir estudiando y preparándote para llegar al nivel que te gustaría estar”, afirmó.

Lo Russo, quien sale de un ensayo a otro, tiene planeado volver a Venezuela en 2019 para ofrecer un recital de canto lírico en el Conservatorio Juan Manuel Olivares y para grabar un álbum de música venezolana.

Foto: cortesía Mario Lo Russo