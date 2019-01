Las bandas que protagonizarán el show del entretiempo del Super Bowl

La NFL confirmó a los artistas que estarán encargados de animar al público en el entretiempo del partido del Super Bowl LII.

Tras varias semanas de especulaciones respecto a la participación de Maroon 5, la liga deportiva confirmó a la banda liderada por Adam Levine y anunció además a los raperos Travis Scott y Big Boi –miembro de Outkast-.

Maroon 5 se encuentra actualmente de gira promocionando su álbum Red Pill Blues (2017). Entre sus conciertos agendados, se harán un espacio para llegar el próximo 3 de febrero al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y ser parte del esperado partido de fútbol americano.

La agrupación se suma así a la lista de grandes artistas que se han presentado en los últimos años en el evento deportivo, entre los que destacan Bruno Mars, The Who, The Black Eyed Peas, Madonna y Katy Perry.

En 2017, el show estuvo marcado por el regreso de Justin Timberlake a 14 años de su impasse con Janet Jackson, cuando dejó ver "accidentalmente" un pecho de la cantante.