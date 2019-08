Lana del Rey estrenó canción en respuesta a los tiroteos en Estados Unidos

Lana Del Rey estrenó la canción "Looking for America" con Jack Antonoff como respuesta a los recientes tiroteos masivos en Texas y Ohio, que acabaron con la vida de más de 30 personas.

"Sé que no soy una política y no estoy intentándolo, así que perdónenme por tener una opinión. Pero a la luz de todos los tiroteos masivos y consecutivos en los últimos días, que realmente me afectaron a nivel celular", escribió la cantante en Instagram.

"Looking for America" es una composición inspirada por la tragedia. La artista canta: "One without the guns, the ag can freely y/ No bombs in the sky, only reworks and you and I".

Esta nueva composición no formará parte de su nuevo álbum, Norman Fuckin Rockwell!

Dos jóvenes, uno de 21 años y otro de 24 años de edad, dispararon a mansalva contra decenas de inocentes; uno, en una tienda de Walmart en Texas, el otro, en una zona de bares en Ohio.

En la balacera de El Paso, hubo al menos 22 personas muertas en lo que las autoridades investigan como un caso de "terrorismo doméstico". Mientras, en Dayton, 10 perdieron la vida, entre ellos el atacante y su hermana, en un suceso del que las autoridades este lunes seguían sin explicar las motivaciones.