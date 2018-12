Ilan Chester se mueve entre la música y la espiritualidad

La transformación espiritual que ha ido experimentando el cantautor venezolano Ilan Chester a lo largo de su vida alcanzó un momento de plenitud.

Tras alcanzar el éxito como compositor y cantante, hoy divide su tiempo entre Gainesville, Florida, donde se rodea de sus hijos y nietos y la India, país que escogió como su segundo hogar para profundizar en el aprendizaje de su cultura y religión.

“Lo más importante en esta exploración es entender lo atemporal de este cuerpo y este mundo, siendo nosotros eternos. Parece contradictorio; yo que soy alma, vivo en un cuerpo temporal, dentro una atmósfera completamente temporal. Vale la pena hacerse preguntas. Vale la pena buscar respuestas y están más allá de la parte filosófica o intelectual”, precisó el compositor de temas tan reconocidos como “Palabras del alma” y “Todo mi corazón”.

Fue precisamente su estudio espiritual lo que lo trajo de vuelta a Puerto Rico tras casi una década de ausencia. Chester fue invitado a participar de unas conferencias que organizó aquí un amigo suyo, devoto de krishna (una deidad del hinduismo). Cuando aceptó venir contactó a sus amigos, Glenn Monroig y Ángel “Cucco” Peña y ellos lo dirigieron a una productora para ver la posibilidad de organizar un pequeño concierto.

La primera fecha, el sábado 15 de diciembre, tuvo tan buena acogida que se abrió una segunda oportunidad de ver a Chester en concierto, el domingo, 16 de diciembre. Ambos recitales de “Ilan Chester, sólo éxitos” se llevarán a cabo en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Durante las veladas, el cantante interpretará los temas más reconocidos de su amplio repertorio y además canciones del disco que grabó junto a Ángel “Cucco” Peña, “El cancionero del amor puertorriqueño”.

Chester fue reconocido con el Premio Grammy a la Excelencia (Lifetime Achievement Award), en la ceremonia de los Latin Grammy del año pasado. Es un logro que le satisface, pero no tanto como su relación con el público.

“Es una relación amorosa, orgánica, que no requiere de un éxito en la radio, ni tampoco de una edad específica, ni un look. Es un trabajo cosechado desde comienzos de los 80. De manera que cada vez me monto en un escenario, donde quiera que esté, lo que hago es encontrarme con mi familia”, dijo con satisfacción.

Uno de sus trabajos discográficos más recientes es reflejo de su evolución en el estudio del hinduismo. “Symphony of the Soul” consiste de temas basados en poesías y escritos antiguos en sánscrito y bengalí que él musicalizó con orquesta y coro formados por unas 200 personas.

“Las personas que me conocen saben que hay relación directa entre mis canciones y mi experiencia en vida espiritual”, precisó. “Yo recomiendo que escuchen el disco con cuidado, con audífonos y tengan una experiencia de lo que significan esos poemas hermosos”, indicó.

Respecto a sus planes para el futuro, Chester compartió que considera la propuesta de grabar un disco desus éxitos acompañado de una orquesta sinfónica. Mientras tanto, sigue explorando la belleza a su alrededor para convertirla en canciones.

Las funciones de “Ilan Chester, solo éxitos” serán el sábado, 15 de diciembre, a las 8:00 pm y el domingo, 16 de diciembre, a las 5:00 pm en Punto Fijo, en Santurce.