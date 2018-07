Hijo de Gustavo Cerati habló sobre los años que su padre estuvo en coma

Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati, habló sobre los últimos días de su padre y cómo vivió los años en que el artista estuvo en coma.

El joven de 24 años, quien también mantiene una carrera en la música, ha sido esquivo con la prensa cuando se le ha solicitado hablar sobre el ex líder de Soda Stereo. Lejos de los medios, el músico decidió publicar sus recuerdos mediante su cuenta de Twitter.

Benito dedicó una decena de tuits en una especie de carta a su padre, donde contó lo último que le dijo, lo que sintió cuando estuvo en coma y el proceso personal y familiar tras su muerte.

"Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuídate'. Y se fue de gira. Por el universo", escribió, para luego añadir: "Me acuerdo de quedarme pensando: 'pero es común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué tanto énfasis en el tiempo'. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy".

Los cuatro años que Cerati estuvo en coma "fueron horribles". "Fue ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos momentos, estamos empezando a salir adelante", resaltó.

Dentro de su cadena de comentarios, reveló que, durante esos años, tuvo que batallar contra la ansiedad y una depresión profunda. Además, se declaró homosexual. "Vi a mi familia teniendo sus propios problemas manejando la situación y viendo cómo ninguno podía más. Otros buitres alrededor se aprovechaban de nosotros para hacer más daño", afirmó.

A través de su perfil de Twitter, recordó la última vez que pudo visitar a su padre en el hospital previo a su muerte en septiembre de 2014. "Fue para decirle que mi disco había sido nominado a los Gardel. Hizo un movimiento semejante al que hacemos cuando nos da un 'chucho de frío', y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel, fue cuando falleció", manifestó.

Al concluir, pidió a sus seguidores que guarden sus tuits "porque es lo último que voy a decir sobre el tema", resaltando que es difícil para él referirse a su padre y que lo ha evitado porque no puede no llorar.