Guaco regresa a la gaita sin temor a la censura

Guaco retorna a su origen.

La agrupación zuliana, que ha grabado más de 45 discos en 50 años de trayectoria, vuelve a la gaita, el género que la hizo famosa en la década de los años setenta.

Guaco: sin peligro de extinción es el título del álbum que contendrá 9 o 10 canciones, 2 de ellas inéditas y el resto escritas antes de los años noventa.

Los vocalistas Luis Fernando Borjas, Mark Meléndez y Diego Rojas no esconden la alegría por esta nueva producción. Consideran que ya era momento para que la banda, que el año pasado ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Bidimensional, resaltara la gaita.

“Este disco nos trae muchas alegrías porque podremos mostrarle a los guaqueros de dónde venimos. Sabrán a quién le cantaba Guaco hace 30 o 40 años. Claro, con el sonido que tenemos ahora y con los mismos mensajes de aquella época, que hoy día siguen muy vigentes”, indicó Borjas.

El grupo musical no grababa el género que los dio a conocer desde 1994, cuando produjo Guaco clásico III que incluyó temas como “Aguinaldo maracucho”. “Yo no había entrado todavía en el conjunto. Ellos hicieron las versiones uno, dos y tres porque decían que supuestamente no iban a cantar más gaitas”, recordó el intérprete que forma parte de la banda desde 1995.

Guaco: sin peligro de extinción incluirá dos temas nuevos: “Mujer” de Renato Aguirre” y “Perfecta para mí” del reguetonero Juan Miguel. El resto de la producción está integrada por canciones históricas como “Aguinaldo maracucho”, “Los huecos” y “Las pulgas”. Incorporará también un popurrí dedicado a Mario Viloria, quien escribía las gaitas cuando la agrupación era solo un conjunto estudiantil. “El disco todavía no se ha cerrado, pero está 90% listo”, refirió Borjas.

Rojas y Meléndez, que se iniciaron en Guaco en 2014 y 2016, respectivamente, tienen anécdotas particulares con las canciones viejas. El primero recuerda que no había escuchado nunca la mitad de las gaitas del disco. “Pero después de haberlas grabado, llegué a la casa y le conté a mis padres sobre el álbum. Ellos se sorprendieron y me contaron que bailaron, se enamoraron y celebraron la Navidad con muchas de esas canciones”, afirmó. Meléndez agregó: “Yo tampoco conocía muchos de los sencillos. Pero mi papá siempre me ponía ‘Aguinaldo maracucho’ en Navidad. Esos momentos me vinieron a la mente cuando entramos al estudio para la grabación”.

Con el nombre del disco, que se le ocurrió al fundador Gustavo Aguado, quieren resaltar que Guaco y la gaita son dos tradiciones que se mantendrán vigentes en Venezuela. “Es un nombre muy apropiado para estos tiempos”, expresó Borjas.

El cantante reconoce que la gaita zuliana ha sido un género de protesta desde que se empezó a interpretar. En esta producción, la banda toca “Los huecos”, escrita en los años sesenta, en la que se critica el deteriorado estado de las carreteras del Zulia, lo que no ha cambiado desde entonces. “Si es un riesgo cantar gaitas de protesta, pues lo asumimos. Esas canciones que interpretamos hoy en día tienen mensajes muy vigentes, y eso no es culpa de nosotros. No es nuestra responsabilidad que no se haya arreglado la autopista. Es impresionante que ‘Los huecos’ siempre ha pegado, es como si la hubiésemos grabado hace 10 días, y eso que se hizo para otros gobernantes”, expresó.

El grupo espera que las nuevas generaciones aprecien el disco. “Queremos que se enamoren de esas canciones clásicas, del folklore que nos vio nacer. Además, en este último año hemos trabajado con talento joven que nos ha acercado a un nuevo público al que queremos llevarle estos temas”.

Para 2019 tienen previsto presentar un álbum de temas inéditos que Borjas define como “grandes ligas”. “Queríamos hacer primero el de gaitas para entrarle bien a ese otro. De pronto sacaremos un promocional”, anunció.

La banda tiene la agenda de conciertos llena. El 13 de diciembre estará en Orlando, el 14 en Miami y el 16 en Houston. Además, irá a Perú el 7 de diciembre, el 11 a Panamá y a finales de mes a República Dominicana. “En medio de los problemas del país, hay espacio para el entretenimiento. Por lo pronto, el 16 de noviembre vamos a cantar en la Feria de La Chinita y el 17 en el Rumbón del CCCT”.

Los integrantes de Guaco reconocen que la crisis del país los ha tocado, pero afirman que es necesario mantener las sonrisas. “Vivimos en Venezuela. Cómo no nos va a golpear la crisis. Ojalá yo viviera en un cofre en el que no me preocupara nada. Basta salir a la calle para darse cuenta de las carencias y de las vicisitudes”, aseguró Borjas. Y aseveró: “Pero yo creo que nuestra música ha sido por 50 años el refugio de los venezolanos”.

En versión sinfónica

Grabar el álbum Bidimensional con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, representó un reto para la banda. Temas clásicos de la agrupación adquirieron otra sonoridad. Gracias a esa producción recogida en noviembre de 2016 en el Centro de Acción Social por la Música, sede del sistema de orquestas, Guaco ganó por segundo año consecutivo el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. En 2016 lo obtuvo en el mismo renglón con Guaco histórico 2.

Mañana, en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco interpretará, junto con la Orquesta Simón Bolívar, todas las canciones del repertorio, entre las que se encuentran “Lágrimas no más”, “Si usted la viera”, “Las caraqueñas”. También se presentará la Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar, perteneciente al sistema.

“Vamos a interpretar los temas en el mismo orden que tienen en el disco”, anunció Diego Rojas. En esta oportunidad la batuta la llevará el director Jesús Uzcátegui.

Guaco sinfónico

Terraza del CCCT

Sábado 3 de noviembre, 7:00 pm

Precio: a partir de BsS 3.500