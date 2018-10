Gregory Q presentará su nuevo tema "Mi Mejor Regalo"

Gregory Q estrenará su nueva producción musical titulada Mi Mejor Regalo en las carteleras radiales de Venezuela y en las plataformas más importantes de la industria musical venezolana como Record Report, Monitor Latino y NationalReport.

La canción está acompañada por un videoclip grabado y producido en Estados Unidos y protagonizado por Gregory Q, que ya fue publicado y tiene aproximadamente 100.000 vistas, consiguiendo el apoyo de sus fans.

Acompañado a esta cifra récord, su canal de Youtube ha obtenido más de 1.000.000 de visitas y ha presentado sus últimos trabajos como Come Dance With Me y el cover de la canción Talk Dirty to Me de Jason Derulo.

BlackpinProductions es la empresa encargada de apoyar el talento de Gregory Q y se ha dedicado a apoyar el potencial musical de distintos artistas venezolanos e internacionales.

