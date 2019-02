Grammy 2019: todos los ganadores de la gala no televisada

Un nuevo capítulo de la historia musical se vuelve a escribir esta noche. Los Premios Grammy, los máximos galardones de la industria discográfica, celebra su 61 edición en el Staples Center, en Los Ángeles.

El hip-hop será el género con mayores posibilidades de llevarse uno de los trofeos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Los raperos Kendrick Lamar y Drake con ocho y siete nominaciones, respectivamente, parten como favoritos; aunque ambos no estarán presentes en la gala.

Previo a la ceremonia central, que será televisada y conducida por Alicia Keys, se realizó la entrega de los primeros premios, que reconocieron a Lady Gaga por Shallow, la mejor composición para medio audiovisual, entre otros artistas.

Ganadores de la gala no televisada:

Mejor álbum de comedia

Equanimity & The Bird Revelation , de Dave Chappelle.

Mejor álbum de teatro musical

The Band's Visit, de Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk y Ari'el Stachel.

Mejor disco de música alternativa

Colors, de Beck.

Mejor composición instrumental

"Blut Und Boden" (Blood and soil), de Terence Blanchard

Mejor arreglo, instrumental o a cappella

"Stars and Stripes Forever", de John Daversa.

Mejor arreglo, instrumentación y vocales

"Spiderman Theme", de Mark Kibble, Randy Waldman & Justin Wilson

Mejor diseño de grabación

"Masseduction", de Willo Perron.

Mejor diseño de empaque de una edición limitada

Squeeze Box: The complete works of 'Weird' Al Yankovic, de Meghan Foley, Annie Stoll y Al Yankovic.

Mejor álbum de notas

​Voices of Mississipi: Artists and Musicians Documented by William Ferris, de David Evans.

Mejor álbum histórico

​Voices of Mississipi: Artists and Musicians Documented by William Ferris, de William Ferris' William Ferris, April Ledbetter y Steven Lance Ledbetter.

Mejor ingeniería de un disco no clásico

Colors, de Beck.

Mejor álbum remix

Walking Away (Mura Masa Remix), de Alex Crossan.

Mejor álbum de audio inmerso

Eye In The Sky – 35th Anniversary Edition, de Alan Parsons.

Mejor álbum contemporáneo instrumental

Steve Gadd Band, de Steve Gadd Band.

Mejor performance de gospel

Never Alone, de Tori Kelly.

Mejor performance de música cristiana

You Say, de Lauren Daigle.

Mejor álbum de gospel

Hiding Place, de Tori Kelly.

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana

Look up child, de Lauren Daigle.

Mejor álbum de música gospel roots

Unexpected, de Jason Crabb.

Mejor álbum de world music

Freedom, de Soweto Gospel Choir.

Mejor compilación de sonido para medio audiovisual

The Greatest Showman, de Hugh Jackman y varios artistas.

Mejor banda sonora para medio audiovisual

Black Panther, de Ludwig Göransson.

Mejor composición para medio audiovisual

Shallow, de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Mejor álbum New Age

Opium Moon, de Opium Moon.

Mejor performance de American Roots

The Joke, de Brandi Carlile.

Mejor canción de American Roots

"The Joke", de Brandi Carlile.

Mejor bluegrass album

The Traveling' McCourys, de The Travelin' McCourys

Mejor álbum tradicional de blues

The Blues is Alive and Well, de Buddy Guy

Mejor álbum de blues contemporáneo

Please Don't Be Dead, de Fantastic Negrito

Mejor álbum folk

All Shore, de los Punch Brothers

Mejor álbum para niños

All the Sounds, de Lucy Kalantari & The Jazz Cats

Mejor álbum Spoken Word

Faith – A Journey for all, de Jimmy Carter

Mejor álbum de pop latino

Sincera, de Claudia Brant

Mejor álbum latino de rock, urbano o música alternativa

Aztlan, de Zoé

Mejor álbum regional mexicano

¡México por siempre!, de Luis Miguel

Mejor álbum tropical latino

Anniversary, de Spanish Harlem Orchestra

Mejor álbum regional roots

No, 'Ane'i, de Kalani Pe'a

Mejor video musical

This is America, de Childish Gambino

Mejor film musical

Quincy, de Quincy Jones

Mejor performance solista de country

Butterflies, de Kacey Musgraves

Mejor performance grupal de country

Tequila, de Dan y Shay

Mejor canción country

"Space Cowboy", de Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves

Mejor performance solista

Joanne (Where do you think you're goin'?, de Lady Gaga

Mejor álbum de pop solista tradicional

My Way, de Willie Nelson

Mejor álbum de pop vocal

Sweetener, de Ariana Grande

Mejor ingeniería de álbum clásico

Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11, de Shawn Murphy & Nick Squire

Mejor productor clásico

Blanton Alspaugh

Mejor performance de orquesta

Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11, de Andris Nelsons

Mejor grabación de ópera

Bates: The (R)evolution Of Steve Jobs, de Michael Christie

Mejor performance coral

McLoskey: Zealot Canticles, de Donald Nally

Mejor chamber music

Anderson, Laurie: Landfall, de Laurie Anderson y Kronos Quartet

Mejor solo instrumental clásico

Kernis: Violin Concerto, de James Ehnes

Mejor álbum solista de música clásica vocal

Songs of Orpheus – Monteverdi, Caccini, D'India y Landi, de Karim Sulayman y Jeannette Sorrell

Mejor compendio de música clásica

Fuchs: Piano Concerto "Spiritualist", Poems of life, Flacier, Rush, de JoAnn Falletta

Mejor composición de música clásica contemporánea

Kernis: Violin Concerto, de Aaron Jay Kernis

Mejor grabación de música dance

Electriciy, de Silk City y Dua Lipa

Mejor álbum de música dance/electrónica

Woman Worldwide, de Justice Music

Mejor álbum de reggae

44/876, de Sting y Shaggy

Mejor solo de jazz improvisado

Don't Fence Me In, de John Daversa

Mejor álbum de jazz vocal

The Window, de Cecile Salvant

Mejor álbum de jazz instrumental

Emanon, the Wayne Shorter

Mejor álbum largo de jazz ensamblado

American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom, de John Daversa