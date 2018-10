GOE representará a Venezuela en el Festival Hermoso Ruido en Colombia

Apasionado por la música alternativa y con un particular amor por Margarita son algunas de las características que definen la personalidad del músico Gabriel Ortiz, conocido musicalmente como GOE.

Ortiz explicó que su primer acercamiento a la música fue durante sus estudios en el colegio Emil Friedman, institución en la que es indispensable que todos los alumnos tengan conocimientos musicales y puedan tocar un instrumento.

“Yo estudié en el colegio Emil Friedman de Caracas. Allí te exigen tocar un instrumento para estar en el colegio. Tiene profesores y todo lo necesario para la formación musical de los estudiantes. Empecé con la trompeta, después la dejé porque lo mío era el rock y heme aquí”, dijo Ortiz a El Nacional Web.

El artista comentó que desde pequeño fue consciente de que deseaba dedicarse a la música debido a que asegura que es extraño ingresar a una habitación, ver un instrumento y no tocarlo.

“Creo que desde muy pequeño, verdaderamente, esto era lo que me apasionaba. No me veía haciendo otra cosa. Para mí ver un instrumento y no tocarlo era raro y sigue siéndolo. Actualmente toco la guitarra, el teclado, el bajo, la batería y la trompeta”, afirmó.

GOE detalló que si bien actualmente cuenta con el apoyo de su familia, al inicio de su carrera la situación era diferente porque ellos insistían en que debía continuar sus estudios y obtener un título universitario. Resaltó la importancia de su perseverancia para convencerlos de que su pasión es la música.

“Mi familia siempre me ha dado su apoyo con respecto a esas cosas, aunque al principio no lo entendían. Me decían ‘tú tienes que tener una carrera’, pero yo insistí e insistí hasta que entendieron que esto es lo que me gusta”, comentó.

Hermoso Ruido

Ortiz representará a Venezuela en la sexta edición del Festival Hermoso Ruido a celebrarse en la ciudad colombiana de Bogotá.

El músico es el único artista venezolano invitado al evento, en lo que significará su primera presentación en el exterior, luego de haber realizado conciertos en Margarita, Caracas, Puerto La Cruz y Maracaibo.

El festival tendrá la participación de más de 40 artistas de países como: Perú, Paraguay, México, Guatemala, Argentina, Francia, Puerto Rico, Ecuador y España.

Durante el festival, GOE interpretará temas de su segundo disco titulado OKOK, además de nuevo material con el objetivo de probarlo.

En el disco participan los músicos venezolanos Juan Diego Buggiani, en el bajo; Jean Franco Volpe, en la batería, Luis Sosa en los coros y GOE en los teclados y la guitarra.