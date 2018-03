Fito Of Gouveia regresa tras dos años de ausencia en la escena musical

Fito De Gouveia es un productor de música electrónica nacido en Puerto Ordaz que, tras dos años de ausencia, regresó a la movida con su más reciente creación “Dejar de verte”, single con la letra y voz del compositor regional, Ángel Rodríguez.

Of Gouveia comentó en una entrevista exclusiva para El Nacional Web, que su reciente éxito fue grabado con sus propios recursos y conocimiento musical, debido a que no contaba con los elementos para grabar y producir sus canciones de forma profesional en un estudio musical.

“Probamos con un teléfono, traté de hacerlo lo mejor posible, decidimos sacar esta canción de esa manera primeramente, porque los fans la pedían demasiado, luego de presentarla se volvió a grabar con mejor calidad de sonido”, sostuvo.

Este artista se inició en la música en 2010 y tras lanzar su primer álbum en 2014, titulado “Desert”, algunas de sus canciones se hicieron tan famosas que acompañaron el show del Miss Venezuela en 2015.

“Dejar de verte” es el sencillo escogido por el artista para volver al mercado nacional e internacional.



Fito aclaró algunos detalles sobre su desaparición en Internet. Aseguró que borró todas sus redes sociales luego de pasar por un momento amargo dentro de la industria musical.

“Fui estafado y no quería saber nada del pasado, así que preferí alejarme y ya, yo estoy empezando de 0 en las redes sociales”, expresó.

Agradeció a todos sus seguidores que a pesar de su ausencia en la escena, estuvieron al pendiente del estreno de sus nuevas composiciones.

“Mi carrera no ha sido fácil y quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado, logramos una gran canción. Les digo a todas las personas que están empezando que no se rindan, que sigan estudiando y aprendiendo”, alentó Gouveia.



