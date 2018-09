Un grupo de fanáticos de la cantante Dua Lipa fueron expulsados el miércoles de un concierto realizado en Shangái, China, por sacar una bandera del orgullo gay.

Un grupo de seguridad ingresó al recinto para expulsar a las personas. En las imágenes se observa a un sujeto que agarra violentamente el brazo de uno de los jóvenes en el público.

Algunas de las personas presentes en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shangái indicaron que las personas que sacaron del lugar estaban bailando sobre los asientos mientras ondeaban una bandera del orgullo gay

La cantante expresó apoyo a sus seguidores. "Quiero crear un ambiente seguro para que todos podamos divertirnos. Quiero que todos bailemos, cantemos y pasemos un buen momento”, dijo mientras estaba sobre el escenario.

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable... #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU