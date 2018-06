Se estrenó el video oficial de la canción del Mundial Rusia 2018

Este viernes se estrenó el video oficial de Live it up, canción de la Mundial de Rusia 2018. El audiovisual cuenta con la participación de los cantantes Nicky Jam y Era Istrefi además del actor Will Smith.

En el audiovisual se puede apreciar escenas de apasionados momentos de celebración tanto de los jugadores como de los aficionados al fútbol. Además cuenta con la aparición de el ex futbolista brasileño Ronaldinho.

La canción "Live it up" se estrenó el pasado 28 de enero. El productor de música electrónica, Diplo, realizó el concepto y la pista del tema que tiene como ritmo predominantes el Ska, el cual es una fusión de música afroamericana con jamaiquina.

El videoclip fue estrenado en la plataforma de Youtube desde el canal oficial de Nicky Jam.