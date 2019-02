Estos son los artistas que participarán en el Venezuela Live Aid

Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis Fonsi, Carlos Baute y Nacho forman parte de la lista de más de 15 cantantes internacionales que participarán en el concierto Venezuela Aid Live a celebrarse en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

"Quiero confirmarles que efectivamente voy a estar el día 22 de febrero en Cúcuta con el resto de mis compañeros, estamos del lado del pueblo venezolano, más allá del tema político. Nosotros lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo", afirmó Sanz en un video difundido en redes sociales.

La actividad, que fue convocada por el magnate británico Richard Branson, tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares los cuales serán destinados a comprar insumos para ser enviados a Venezuela como ayuda humanitaria.

"Será un momento inolvidable donde una vez más podemos decir que las fronteras no desunen, la fronteras unen. Gracias Colombia y gracias a todos estos artistas que nos ayudan a estar y a dar esa voz que necesita Venezuela: libertad", afirmó Baute en una grabación publicada en Instagram.

A continuación la lista completa de los artistas que participaran en el evento:

Alesso

Jean Carlos Canela

Danny Ocean

Alejandro Sanz

Carlos Baute

Camilo Echeverry

Cholo Valderrama

Gusi

Juan Luis Guerra

Lele Pons

Luis Fonsi

Maluma

Maná

Mau y Ricky

Nacho

Paulina Rubio

Reynaldo Armas

Reynaldo Amaroso

Santiago Cruz

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. @VenezuelaAid #AyudaVenezuela #AidVenezuela ���� https://t.co/yz84AAOJFN If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22nd February in Cúcuta. pic.twitter.com/tvvhJjIgfF