Elvis Crespo unió el merengue con la música electrónica

El cantante Elvis Crespo, con más de 25 años de experiencia conquistando el género del merengue, comentó que enfrenta inquietudes musicales arriesgándose a explorar otros ritmos como la electrónica.

El artista puertorriqueño experimentó con la electrónica al lanzar los sencillos “Azukita”, junto con Steve Aoki y Daddy Yankee y el dúo de rap Play-N-Skillz, y “Bailar” con el DJ Deorro.

Crespo aseguró que por su cultura de producción los djs “se dejan llevar mucho por los sonidos orgánicos”. Agregó que se vinculo a un movimiento mundial y la música actual.

El boricua señaló que confía en lo que hace y por eso corre riesgos. “Si no funciona reflexiono y sigo adelante. No me asustan los riesgos”.

En su último álbum plasmó un homenaje al fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz. En el disco se incluye ocho canciones adaptadas del vallenato y la cumbia hechas al ritmo del merengue.

Crespo indicó que tiene en común con Díaz que fueron rechazados por agrupaciones por sus timbres de voz. “Amo esta voz nasal. No tengo que decir que es Elvis Crespo el que está cantando, abro la voz y ya la gente sabe que soy yo”.

El cantante contó que en su reunión con los directivos de Sony en 1998, para preparar la producción de unos temas, llevó un casete con los ritmos de dos canciones, incluyendo “Suavemente”, la cual salió al mercado el 14 d abril de 1998.

“Fue la mejor decisión de mi vida, porque hay un Elvis Crespo de antes y después de Suavemente”, señaló. “Yo me voy a ir de este mundo y ese álbum será un clásico y un referente”.