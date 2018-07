El dúo Alta Tensión conquista al público con “El Culpable”

Luis y Maiky, de la agrupación zuliana Alta Tensión, se unieron a Los Boys para interpretar una canción romántica con la que esperan consolidarse en el mercado musical venezolano.

“‘El Culpable’ es un tema romántico, un tema para dedicar, un tema un poquito sensual que hicimos con Los Boys, unos chamos super talentosos”, dijo Maiky, del dúo Alta Tensión, en exclusiva a El Nacional Web.

Alta Tensión y Los Boys se conocieron en Caracas un viernes y el martes siguiente estaban en un estudio de grabación. Al momento del encuentro Luis y Maiky ya tenían el coro de “El Culpable” y junto a Víctor, Gabo y Nelson, terminaron de componer el tema y la música.

“Desde que nos conocimos hubo un gran feeling, primero trabajamos y luego nos hicimos amigos, muchas veces primero somos amigos y luego trabajamos, pero en este caso fue al revés”, señaló Luis.

A pesar de que las agendas de ambos grupos musicales estaban repletas de compromisos, encontraron un tiempo libre para juntarse, trabajar y divertirse.

“Cada quien aportó en la letra y en la música. Fue algo en conjunto que fluyó de manera orgánica, no fue nada planeado, todo fue super fluido No estábamos trabajando, estábamos pasándola bien”, señaló Maiky.

Aseguró que ambas agrupaciones estaban ansiosas por grabar el tema y no desaprovecharon el momento. Quisieron hacer la canción porque presentian que iba a ser “algo bastante grande”.

El video de “El Culpable” fue grabado en el centro de Caracas con la producción de Poe Polanco.

“Fue increible el proceso de grabación del video. Fueron más de 18 horas de grabación pero en ningún momento bajamos el ánimo, en ningún momento nos cansamos. Éramos un grupo de personas que nos conocemos desde hace tiempo y lo que estábamos era disfrutando de lo que haciamos”, indicó Luis.

Cuando llegaron al set de grabación nocturno, a las afueras del Teatro Junin, decidieron armar una coreografía en menos de 15 minutos.

“Una anécdota muy particular del video es que no teníamos planeado hacer coreografía, nosotros somos bailarines y Los Boys también bailan. Cuando fuimos a grabar el performance de la noche vimos el set que estaba demasiado brutal y decidimos que eso no se podía perder y que había que aprovecharlo al máximo”, afirmó.

Luis resaltó que la relación entre ambas agrupaciones musicales es tan natural y fluida como se ve reflejado en las redes sociales.

El tema tuvo una buena acogida del público venezolano. En cualquier lugar que Alta Tensión o Los Boys interpretan “El Culpable”, el público lo corea a una sola voz.

“De verdad ha sido increíble. En cada ciudad que visitamos la receptividad ha sido maravillosa, la gente responde con mucha euforia apenas entramos”, dijo.

Afirmó que para los hermanos toda la experiencia con el público es algo nuevo y que la rapidez con la que han sido reconocidos por los fanáticos los hace sentir orgullosos porque demuestra que están realizando bien su trabajo.

Entre los planes de Alta Tensión para el 2018 están en lanzamiento de su primer álbum, la consolidación de su carrera musical en Venezuela y el inicio de la internacionalización.

Primeros pasos en la música

Los hermanos Luis y Maiky comenzaron a cantar en la iglesia. Maiky hacía el beatbox y Luis rapeaba. Cuando iniciaron el bachillerato, estalló el boom del reggaetón y se sintieron más identificados con la movida musical urbana, con las gorras y la vestimenta.

“La música nos encantaba, empezamos a crecer con gustos diferentes, pero desde hace poco más de un año decidimos hacer este dúo Alta Tensión y ha sido increíble”, expresó Maiky.

Su primer tema titulado “Una Llamada”, junto a Gustavo Elis, les abrió las puertas del mercado musical en Venezuela. Luego, con “Largate”, se ganaron el cariño del público.

“Antes de Gustavo Elis no estábamos como duo, o teníamos poco tiempo de haberlo formado, pero teníamos una visión y creo que cuando se nos dio la oportunidad de poder hacer este dúo con Gustavo Elis nuestra mente se abrió, teníamos nuevos horizontes, nuevas oportunidades, muchas cosas por hacer”, señaló Maiky.

Aseguró que ahora que ya llevan tiempo desenvolviéndose en el ámbito musical, son más maduros y comprenden cosas que antes no entendían.

El dúo tiene planeado colocar el nombre del talento venezolano en alto. Con su carisma contagiosa, sus voces y habilidades para el baile esperan que Venezuela los apoye durante el desarrollo de su carrera musical.