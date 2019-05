Drake ganó 12 premios Billboard y rompió el récord de Taylor Swift

Aún faltan dos semanas para el Día de las Madres, pero Drake, el astro del rap, honró a la suya al obtener el máximo honor en los Premios Billboard de la Música 2019 y romper, de paso, el récord de victorias de Taylor Swift.

Drake expresó su amor por su madre cuando recogió el Premio al Artista del Año, superando a Cardi B, Ariana Grande, Post Malone y Travis Scott. Ganó 12 galardones el miércoles en Las Vegas, y llevó así su total a 27 (Swift tiene 23).

Miró hacia arriba mientras sostenía el trofeo, y entonces dijo: "Solo quiero agradecerle a mi mamá por su incansable esfuerzo en mi vida".

"Quiero agradecerte, mamá, por todas las veces que me llevaste a las clases de piano. Todas las veces que me llevaste al básquetbol y al hockey, que claramente no funcionaron. Todas las veces que me llevaste a 'Degrassi'. No importa cuánto tiempo me tomó darme cuenta qué quería hacer, tú siempre estuviste ahí para llevarme, y ahora estamos en tremendo viaje", dijo Drake.

Cardi B, la máxima nominada de la noche con 21 candidaturas, se besó con su esposo Offset en la alfombra roja y se sentó a su lado en el recinto. Ganó en total 6 premios, incluyendo Mejor Canción de Rap por "I Like It" con Bad Bunny y J Balvin, y Mejor Canción del Hot 100 por "Girls Like You" con Maroon 5.

Bad Bunny y Balvin, quienes no estuvieron presentes, no fueron los únicos ganadores hispanos. En un boletín difundido al final de la ceremonia se anunciaron premios que incluyeron Mejor Artista Latino y Mejor Álbum Latino, ambos para Ozuna, por el disco "Aura"; así como Mejor Canción Latina, que fue para "Te boté", de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

Drake y Cardi B, quienes recibieron múltiples galardones durante la transmisión en vivo, usaron sus respectivos discursos para promover el amor y el aprecio por sus pares en la industria de la música.