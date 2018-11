Desorden Público versionará reconocido aguinaldo en reggae

Marcando un nuevo hito en la historia de la música venezolana, Desorden Público, nominados al US Grammy 2018, ganadores de cuatro Premios Pepsi Music (Mejor banda, Mejor tema y Dos mejores discos), y quienes recién presentaron el video de su sencillo "SkaMundoSka" simultáneamente en Caracas, Ciudad de México y Tokio, lanzarán para este 20 de noviembre una versión del aguinaldo “A ti te cantamos (Preciosa María)” junto a María Teresa Chacín, las voces del Orfeón de lan Universidad Central de Venezuela (UCV) y los teclados de Emigdio Suárez, ex músico de Desorden y actual líder de La Súper Power.

Ahora, en la recta final de 2018, Desorden reinventan rítmicamente un clásico de hace cien años, original del compositor mirandino Ricardo Pérez y arreglado en esta oportunidad por Horacio Blanco.

María Teresa, quien ya planea su temporada de conciertos decembrinos arrancando el 1 de diciembre en la ciudad de Nueva York, confiesa estar muy entusiasmada con el experimento desordenado, toda vez que esta canción “se la sabe muy bien” pues ya la ha grabado en arreglos más tradicionales, siendo absolutamente esencial el que registró junto al Maestro Rodrigo Riera.

Raúl López, Director del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, comentó que para la Institución que él representa es “un altísimo honor poder participar de este proyecto, más aún, tratándose de acompañar a María Teresa Chacín”. Importante subrayar que el Orfeón, Patrimonio Cultural de Venezuela fundado por Antonio Estévez en la década de los 40, este año arriba a sus 75 años.

El músico y productor venezolano radicado en Estados Unidos, Emigdio Suárez, emérito desordenado quien se encuentra en promoción de su más reciente sencillo “You do something to me”, abrió un espacio en su agenda para grabar los órganos reggae. “Muy contento de haber participado en una grabación con Desorden Público después de tantos, tantos años y este aguinaldo tan especial, con unos invitados de lujo”, aseveró.

Por su parte, los desordenados Caplis, Horacio, Dan y Oscarello, manifestaron que "es un gran honor y gustazo", grabar este clásico en una onda reggae-medio contando con María Teresa y con el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela.

