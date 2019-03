Daniela Barranco estrenó “Shot”, su primer tema promocional

La influencer venezolana Daniela Barranco inició oficialmente su carrera como cantante con su tema promocional “Shot”.

“Me preparé en un colegio musical, el Emil Friedman, donde estudié canto desde que estaba primer grado hasta que cumplí 16 años. Nunca me imaginé hacer una carrera de ello, pero ahora que tengo la plataforma y es algo que me apasiona muchísimo, quiero compartirlo con las personas que me siguen”, dijo la artista.

La canción fue escrita por Rafael “Neneto” Salcedo, Omar Koonze y la influencer. El tema estuvo bajo la producción de Rafael Salcedo. “Shot” es una canción que habla sobre una “relación tóxica”.

El nuevo sencillo de la artista se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y es transmitido por las emisoras radiales en el país.

Con información de nota de prensa