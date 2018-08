Daniel Merak vive la música sin límites

El cantante colombiano Daniel Merak siempre ha estado relacionado con el mundo de la música. Desde niño sintió interés por lo que en la actualidad es su fuerte. Su destreza y formación comenzó en un coro colegial, luego en academias y su integración a una banda de rock, lo cual lo hizo formalizar su vida en este campo.

“Yo no tengo un inicio en la música, siempre la he tenido en las venas. Desde que tengo uso de razón ha estado conmigo”, reveló en una entrevista para El Nacional Web.

Sus lecciones con maestros especializados en canto le dejaron una visión amplia que le permite escuchar e interpretar diferentes tipos de melodía, sin limitarse a ningún género musical.

“Tengo gusto por muchos tipos de géneros. En mi playlist tengo canciones desde jazz, música en inglés hasta folklore colombiano pasando por tangos y música llanera. Es decir, no tengo ninguna discriminación de género y es así como vivo la música que hago”, destacó.

“De repente” junto a Juan Miguel

Desde que Merak conoció al cantante venezolano Juan Miguel la química musical fue instantánea. “De repente” fue el inesperado resultado que salió como un tema de esencia romántica y de estilo pop urbano.

La colaboración se dio gracias a Dr. Velásquez quien presentó a ambos artistas, cuando Juan Miguel se encontraba haciendo un recorrido por los estudios de una disquera en Medellín, Colombia.

“Comenzamos a componer la canción y la parte de Juan Miguel nació en un día, después yo termine mi parte, lo mandamos a producción y todo se dio demasiado rápido, fue increíble porque es un muy buen tema que no se planeó y que se hizo, además, en muy corto tiempo”, detalló.

El videoclip se realizó en el Downtown de Miami, en el barrio histórico Wynwood bajo la dirección del venezolano Jorge Martínez, y cuenta con la participación de la actriz Laura Chimaras.

“Fue un video con muchísima entrega y dedicación, todos estábamos full comprometidos. Ahora tenemos un producto internacional y bien logrado”, dijo Merak.

Proyecto musical en Venezuela

Daniel Merak aseguró que no tenía a Venezuela dentro de sus proyectos y dentro del espectro para su carrera, "pero se presentó esta gran oportunidad. Empecé a conocer cuál era la industria en el país y es maravillosa”, refirió el artista colombiano.

Su encanto y especial conexión con artistas venezolanos se produjo en la Gira de 3 generaciones en la que subió a tarima junto a Juan Miguel para cantar su nuevo sencillo.

“En esa gira tuve la oportunidad de conocer muchísimos más artistas. Estuve con La Melodía Perfecta, Guaco, Los Boys, y una infinidad de artistas a quien tuve el placer de conocer. Esperemos que de todas esas relaciones y conversaciones salga algo, porque yo quiero seguir viniendo a Venezuela, no me quiero ir, me parece un país hermosísimo”, recalcó.

Aunque Merak no tiene materializado un plan musical para los próximos meses, trabaja por continuar en el país para seguir promocionando “De repente” en cada lugar que visite. “Tengo mucha música todavía por sacar en estudio, esa que ha sido fruto de mucho trabajo”.

Mostrar la calidad de sus composiciones a sus seguidores y al público venezolano para conocer sus reacciones será parte de un camino que marcará su destino en la música.