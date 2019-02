Daniel Huen clasificó a la semifinal de concurso español de canto

El cantautor venezolano Daniel Huen clasificó este martes a la semifinal de Got Talent España al obtener cuatro votos positivos por parte del jurado.

“¡Aún no me lo creo! cuatro síes. Gracias Got Talent España por permitirme cantar mi canción a toda España y el mundo, representando a mi Venezuela”, dijo Huen en Instagram.

El tema que cantó Huen en el concurso se llama “Si me pierdo” y tiene más de 2.000.000 millones de reproducciones en Youtube.

“He recorrido miles de kilómetros lejos de mi país buscando una oportunidad tan increíble como ésta. Cuatro votos positivos y pasamos a la semifinal. A seguir soñando en grande, con esperanza e ilusión de trascender y dejar huellas”, expresó.