Los Latin Grammy se llenarán este 15 de noviembre de sabor criollo, gracias a las siete nominaciones que recibió el talento venezolano. Daniel Calveti, caraqueños de nacimiento, es uno de los nominados para esta edición en la categoría mejor álbum de música cristiana.

Calveti recibió la noticia junto a su familia, su esposa Shari y sus tres hijos, muy temprano cuando desayunaba una mañana. “Tenía el teléfono el altavoz y la persona que me llamó me preguntó si estaba listo para viajar a Las Vegas, pregunte para qué y me dio la noticia. Mis niños se emocionaron, gritaron en silencio y a uno de ellos se le aguaron los ojos”, contó el cantante en exclusiva para El Nacional Web.

El compositor del disco Habla sobre mí reveló que aunque no vive en venezuela actualmente nunca ha dejado de amar a su país y cada día lo recuerda con cariño. Nació en San Bernardino, pero se crió en Caricuao hasta los 12 años, cuando se mudó con sus padres a Puerto Rico. Su sentido de pertenencia por ambas naciones hizo que sus amigos lo identificaran como el “veneboricua”.

“Me siento orgulloso de poder ser embajador de la palabra de Dios y de mi país Venezuela. Me llena de alegría que el día de las nominaciones los medios nacionales reseñaron que siete venezolanos irán a Las Vegas para la entrega de premios”, indicó.

Un sobreviviente que se acercó a Dios con la música

La relación de Daniel Calveti con Dios tuvo su origen mucho antes de que él fuera consciente de lo que sucedía en su entorno: a los seis meses de edad.

“Esto ocurrió cuando mis papás no conocían nada sobre Dios. Me dio una meningitis bacteriana y esta enfermedad me llevó al borde de la muerte. Unos vecinos les hablaron de Dios después de que habían visitado a muchos médicos. Estas personas les dijeron 'Hablen con Dios y pídanle por la salud de Daniel'. Ellos de una forma inocente en su oración dijeron que, si me sanaba, me dedicaría al servicio de nuestro señor y efectivamente unos meses después se hizo el milagro en mi cuerpo y me recuperé”, relató el compositor.

Durante su infancia, sus padres lo ayudaron a acercarse a la fe, pero desconocían cuál sería la forma en la que cumpliría la promesa del milagro concedido, o por lo menos así fue hasta que cumplió ocho años. “A esa edad aprendí a tocar el cuatro y a los 10 años comencé a tocar la guitarra acústica, que es el instrumento con el que compongo mis canciones”.

Habla sobre mí, disco por el cual fue nominado Calveti, está compuesto por ocho canciones que resaltan la influencia de la palabra de Dios sobre la vida de cada persona. Entre ellas, el cantautor reveló que dos son sus favoritas: “Santo espíritu” y “Puro amor”.

El primer sencillo habla del Espíritu Santo como legado que dejó Jesucristo antes de ir al cielo y el segundo hace referencia al tráfico humano, delito que es denunciado por SOS Internacional, organización a la que representa Calveti.

Escritor, fan de la Vinotinto y de Miguel Siso

Además de dedicarse a la música y a la lucha por los derechos humanos, el cantante tiene otras dos facetas; la de escritor y la de fanático.

Hasta ahora el cantante ha publicado tres libros, en el último de ellos colaboró con su esposa para hacer una publicación sobre la construcción de un matrimonio sano. “En Construyendo un Matrimonio Saludable hablamos de tres tipos de constructores. Los que comienzan a construir desde cero, es decir lo que aún no se han casado; los que cada día buscan que pueden mejorar en su construcción, así somos mi esposa y yo, y los que hicieron una construcción que lamentablemente se derrumbó y debe levantarse de nuevo”.

Cómo fanático, Daniel Calveti dijo que es seguidor del fútbol y especialmente de la Vinotinto. También es fan de la música venezolana y de los nuevos talentos de su país de origen.

“Recientemente me he vuelto fan de mi compatriota Miguel Siso, especialmente por lo que hace al mezclar el cuatro venezolano con el jazz y otros géneros más universales que hacen que este instrumento se disfrute en todo el planeta”, comentó

Un grupo venezolano del cual también disfruta escuchar de Guaco, pues aseguró que es un referente internacional de su país. “En los países a los que he viajado siempre me preguntan y me hablan de Guaco. Eso demuestra que en Venezuela hay muchísimo talento para exportar en materia musical”.

El deseo de compartir con los músicos de Venezuela en Las Vegas invade el corazón de Calveti al hablar de la noche de premios. “Más allá de si tengo expectativas o no sobre el galardón me llena de alegría saber que pudo conversar a compartir con mis compañeros venezolanos y si se da el premio lo aceptaría con mucho orgullo dando gracias a Dios, a mi familia y a mi país Venezuela”.