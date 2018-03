Ex coristas sobre Julio Iglesias: “Hoy estaría preso”

Las conductoras de televisión trasandinas conocidas como "las trillizas de oro", comentaron algunos episodios que marcaron su paso por Europa y Latinoamérica siendo coristas de Julio Iglesias en 1978 y 1979.

María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández, dieron una entrevista con el programa radial Falta de respeto donde aseguraron que el cantautor español estaría preso.

"Hoy estaría en la cárcel Julio Iglesias, porque no solamente se le acercaban, o él se acercaba a mujeres, sino que las tocaba. Les daba besos en la boca a todas. Hoy estaría en cadena perpetua", afirmó María Eugenia en referencia a la relación del cantante con sus fans.

De acuerdo a sus palabras, las seguidoras "hacían cola", aclarando además que se trataba de otros tiempos con otros códigos de conducta. "Era un maestro. Este señor sigue siendo un genio", explicó María Emilia.

Al ser consultados sobre si su comportamiento con las fans se repetía con ellas, fueron enfáticas en negarlo. "Nunca pudo porque estábamos rodeadas por mamá, papá, nuestro representante; pobre tipo, no podía ni mirarnos. Teníamos 18 y él 37. En esa época no éramos fanáticas, entonces eso te puede ayudar a ser compinche. Él nos trataba como sus niñas", expresaron.

Según María Emilia, no con todas fue así. "Algunas golpeaban la puerta —de la habitación del cantante— y preguntaban: '¿Terminaste? Me toca a mí'. No podemos dar nombres. Están todas vivas", aseguró.