Coachella, el festival de música con la intención de revivir Woodstosck

Desde el año 1999, solo con una interrupción en 2000, se realiza el festival de Música y Artes de Coachella Valley en el Empire Polo Club de la ciudad de Indio, California, a dos horas de Los Ángeles. El evento, que nació con la intención de revivir lo que fue el festival de Woodstock en 1969, mezclando diversos géneros musicales como el rock, pop o hip hop con la moda setentera, actualmente es considerado como uno de los más importantes de la música.

Uno de los lemas de Coachella es la celebración de la llegada del verano en el hemisferio norte y es por esto que se realiza a mediados de abril. Asimismo, una de sus particularidades es la cercanía que cualquier persona puede tener con un famoso, ya que en la misma zona puedes compartir con celebridades como Leonardo di Caprio, Kendall Jenner o Lindsay Lohan.

Sin embargo, una de las caracteristicas más importantes de este festival, es el tremendo cartel de artistas que tocan por dos fines de semanas seguidos, en un evento que desde el 2007 se realiza viernes, sábado y domingo. Coachella ha contado en su parrilla con artistas como Morrisey, Björk, Oasis, Paul McCartney, Radiohead, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Beyonce y Calvin Harris, entre otros.

Para este año, el festival sorprendió con una variante en su cartel de artistas, ya que incluyó a una gran cantidad de músicos latinos como J Balvin, Bad Bunny, Los Tucanes de Tijuana; y las chilenas Mon Laferte, Javiera Mena y Tomasa del Real. Y aunque en años anteriores el evento recibió artistas latinos como Café Tacuba o Los Ángeles Azules, nunca había sido tan masiva la presencia latinoamericana en el festival cuya versión 2019 se realizará desde el 12 al 21 de abril próximo.

Los precios para el próximo Coachella van desde los 429 dólares hasta los 999 dólares.

Un espacio para bandas emergentes

En sus casi 20 años de historia, el festival ha marcado diversos hitos. Uno ellos fue el reencuentro del mítico guitarrista Slash con su antigua banda Guns N' Roses en el año 2016.

El regreso de Slash fue anunciado por el mismo grupo en enero de ese año, dentro del marco de publicidad sobre lo que iba a ser su presentación en Coachella. Si bien el show en el evento no fue el primero, sí fue el más mediático, gracias a lo cual la venta de entradas se multiplicó en cuestión de horas.

En Coachella también tuvo lugar una de las primeras presentaciones del grupo Black Eyed Peas junto con su ex vocalista Fergie, en el año 2003.

Sin embargo, el festival no solo se ha destacado por el sinnúmero de grandes artistas que se presentan, sino que también por incluir a bandas emergentes que luego han derivado en grandes grupos.

Un ejemplo de esto es Queens of the Stone Age. La banda liderada por Josh Homme se presentó por primera vez en la edición del año 2002, siendo parte de las bandas secundarias en un festival que lo lideraron Oasis y Björk. Sin embargo, en 2014, Queen of the Stone Age volvió al festival californiano, siendo uno de los headliner de esa edición.