Carlos Eduardo Nahy, un productor musical que desea apoyar al talento joven

Cada álbum, canción, melodía y acorde requieren del trabajo de un equipo que se esfuerza para que el producto final sea una experiencia inolvidable.

Carlos Eduardo Nahy, productor musical e ingeniero de sonido, es uno de esos venezolanos que desde un estudio de grabación orienta los procesos de los artistas para conseguir canciones fascinantes.

“Un productor musical tiene una idea bastante clara de cómo se debe hacer un proyecto completo, sea un disco o un tema, él tiene una idea y orienta a los demás. Él es el encargado”, dijo Nahy en exclusiva a El Nacional Web.

Cada productor diseña la manera de la que debería desarrollarse el proyecto y a partir de allí el plan comienza a tomar forma.

“En la parte de producción musical e ingeniería estás creando, usas demasiado la imaginación, te vienen muchas ideas y eso me gusta mucho. Como ingeniero y productor me sentí más a gusto y es más divertido”, reveló.

El venezolano recordó que desde el bachillerato quiso ser músico.

“De chamo vi a alguien tocando guitarra y cantando y dije ‘quiero hacer esto’”, contó.

Apenas se graduó de bachiller se dedicó un poco más a la música. Años más tarde, finalmente comenzó a estudiar ingeniería de sonido.

“Tuve que estudiar otra carrera y perdí mis años ahí. De una vez al terminar empecé a trabajar y a pagarme la carrera de ingeniero de sonido en Caracas. Trabajando y estudiando de noche, haciendo todo, así empezó mi carrera”, detalló Nahy.

El ingeniero resaltó que trabajar con talentos venezolanos es una experiencia que le permitió aprender como persona y como profesional.

“Es chévere trabajar con talentos venezolanos, de ahí aprendí. Obviamente arranque por aquí y he aprendido full trabajando con los artistas nacionales en todo sentido, como persona y a nivel musical aprendes mucho y de personas muy nuevas aprendes muchísimo” declaró.

El también productor del estudio de grabación Buenavistarec destacó que desea trabajar con artistas jóvenes.

“El proyecto es conseguir artistas jóvenes, desarrollarlos y crearles todo desde cero. Es como una inversión”, señaló.

Reconocimientos internacionales

En 2016, un proyecto en el que participó Nahy fue nominado a los Grammys Latino. El disco Genera de Treo fue postulado como Mejor Álbum de Fusión Tropical.

“Estuve nominado en 2016 con el grupo Treo. No me lo creí hasta que me llego un certificado de la academia en el cual decía que estaba nominado”, precisó.

Un año después otra nominación llegó. Marc Anthony For Babies, un álbum instrumental para que las fanáticas del artista puertorriqueño canten mientras duermen a sus bebés.

“Se dio la oportunidad de crear un disco en el cual Marc Anthony no canta. Hicimos un disco con todas sus canciones famosas y las desarrollamos para que las mamás de bebés actuales arrullen a sus hijos escuchando esas canciones, los arrullan, les cantan y se divierten”, detalló Nahy.

El álbum ganó en la categoría Mejor Álbum Infantil. Nahy, quien fue el ingeniero, ganó junto a los productores musicales y el cantante boricua.

“No me lo creía, nunca lo esperé. Sabía que había un alto porcentaje de posibilidades de ganarlo pero era como que ‘no me voy a emocionar porque después me voy a dar ese tortazo’”, indicó.

La noche de la premiación, Nahy estaba manejando por Caracas y recibió un mensaje que decía “ganamos”. “Ahí me estacioné, llamé a todo el mundo y me emocioné”, expresó.

Carlos Eduardo Nahy agregó que lo que más le gusta de su carrera es que tiene la oportunidad de crear y materializar las ideas musicales que recorren su mente.

Continuar con su aprendizaje es una de sus metas. Los cursos y viajes le brindan la oportunidad de aprender cada día para poder, a través su trabajo en los estudios de grabación, concretar la internacionalización y vivir nuevas experiencias.