Cantante de Serenata Guayanesa pide ayuda para operarse de la garganta

¡ATENCIÓN! Acudimos a su buena voluntad en el marco de la semana mayor, para invitarlos a conocer el caso de nuestro querido -Miguel Ángel Bosch-, miembro de Serenata Guayanesa quien debe someterse a una intervención quirúrgica en su garganta para recuperar esa hermosa voz que nos arrulla desde niños. -"Su vida es cantar"- y todos podemos ayudarlo a que lo siga haciendo. Visita el siguiente link y dona en su nombre. Necesitamos reunir 45.000$ Cualquier donativo es bueno. incluso difundir esta información. Gracias... Y que Dios te bendiga siempre! https://www.gofundme.com/porquemividaescantar (link en la bio) #SerenataGuayanesa #leyendaviva #CiudadBolivar #Venezuela

