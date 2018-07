Cantante de la banda Maná comparó gobierno de Trump con el chavismo

Maná, que publicó su primer álbum homónimo en 1987, son pioneros de la defensa del medio ambiente con éxitos como "¿Dónde jugarán los niños?" (1992), y últimamente en favor de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

"Los latinos que trabajan allí ilegalmente hacen los trabajos más duros y peor pagados. Son los que ponen el pan encima de las mesas de los americanos, los que construyen las escuelas y las carreteras, pero les tratan como delincuentes para lo que les conviene", denunció el músico.

Lo dice alto y claro, sin temor a las represalias. "En EE UU no hemos tenido problemas, porque es un país más democrático, aunque Donald Trump no lo sea", afirma, al comparar la situación con las consecuencias de sus críticas al estado de las libertades en Venezuela tras su última gira allí, con el expresidente Hugo Chávez aún vivo. "Desde entonces no nos dejan entrar", corroboró.

Paralelamente, les llueven los reconocimientos en otros lares. En abril recibieron el premio Billboard latino por su trayectoria artística y en diciembre el gobierno español anunció la concesión de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Maná, que acaba de lanzar "Gladiador", un sencillo de apoyo a la selección mexicana de fútbol por "puro feeling", compone actualmente su décimo disco de estudio, que podría estar listo "para finales de año o principios del siguiente" y será el primero desde Cama incendiada (2015), en el que sorprendieron con nuevos colores.