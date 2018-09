Budú llenó de Zandunga el escenario de los Premios Pepsi Music

Los Premios Pepsi Music no solo motivan a los venezolanos porque reencuentran a los mejores artistas del país, sino por el reconocimiento que les otogan y Budú que es un artista que no solo solo se destaca como cantante, sino también actor, no podía quedar fuera de este escenario.

Budú presentó dos de sus nuevas canciones este martes. Comenzó la presentación con "Esta Noche" y continuó con "Chama", acompañado de Dani Baron y Omar Koonze.

"Esta Noche" pertenece a su nuevo disco llamado Zandunga, que lo vuelve a poner en el top musical, luego de un tiempo fue de las pantallas.