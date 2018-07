Biógrafo de Luis Miguel planteó que Luis Rey no es el padre del cantante

El 15 de julio Netflix liberó el último capítulo de la primera temporada de la serie biográfica sobre Luis Miguel, la que generó gran éxito para la plataforma de streaming.

A lo largo de sus 13 capítulos, la producción basada en el libro Luis Miguel: La historia, mostró varios episodios de la vida del "Sol de México" que se desconocían o que habían sido poco explorados. La desaparición de su madre, Marcela Basteri, y la relación con su padre, Luis Rey, fueron algunos de los temas que generaron mayor polémica en los medios del espectáculo.

Javier León Herrera, autor del libro biográfico, se ha convertido en voz autorizada para hablar de la vida privada del cantante. Sobre todo considerando que ha seguido la carrera del azteca por más de 20 años, y que su último escrito contó con la autorización del intérprete. En entrevistas otorgadas durante las últimas semanas, el periodista español ha entregado nuevos detalles en relación a los familiares y amigos de Luis Miguel.

En una de sus recientes declaraciones, dadas al programa Involucrados de América TV, planteó que Luis Rey no sería el padre biológico del artista. "Las dudas sobre si Luis Rey era su padre biológico las ha tenido el propio Luis Miguel en muchas épocas de su vida. Yo, personalmente, creo que no es el papá biológico", expresó León Herrera, añadiendo que "los rasgos físicos" son ejemplo de ello. En la entrevista, manifestó además que el cantante no conoce a su supuesto padre biológico.

Su teoría se une a una situación que vivió Luis Miguel hace 20 años, cuando un empresario de Puerto Rico, llamado Juan José Arias, inició un proceso judicial para comprobar que él era el padre del cantante, ya que había mantenido un amorío en 1969 con Marcela Basteri.