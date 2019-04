Becky G estrenó el videoclip de su canción “Next To You”

La cantante esdadounidense Becky G publicó este viernes su nueva canción "Next To You" y horas después estrenó el videoclip en YouTube.

La producción de la artista sorprendió a sus fans, pues no es el estilo musical al que los tiene acostumbrados.

Esto se debe a la influencia que habría ejercido el DJ de electrónica Digital Farm Animals y el productor musical de Dancehall, Rvssian, quienes han colaborado con Becky G en este single.

El DJ Digital Farm Animals aparece en el videoclip de YouTube junto con Becky G, quien protagoniza el clip e incluso canta un fragmento del tema en español.

El single de Becky G llega una semana después de estrenar “La respuesta” con Maluma, canción que busca "romper estereotipos", ya que la intérprete canta sobre ser una mujer independiente.

El 25 de abril Becky G se presentó en los Premios Billboard Latino en Las Vegas, donde interpretó por primera vez "Banana", su reciente colaboración con Anitta.