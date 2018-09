Avril Lavigne escribió una emotiva carta a sus fans sobre su nuevo single

Avril Lavigne publicó una conmovedora carta a sus fans en la que confesó que durante los días más delicados de su enfermedad había “aceptado la muerte”. Aseguró que fue uno de los momentos más aterradores de su vida.

La cantante canadiense se contagió de Lyme en el año 2014, una enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas que afecta directamente a los órganos y puede provocar inflamación articular prolongada, problemas cardíacos y en el sistema nervioso y el cerebro.

En la carta, Lavigne dijo que estaba emocionada por el estreno de su más reciente álbum, que escribió durante los peores días de su enfermedad.

“Head Above Water es la primera canción que escribí desde mi cama, durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentí como si me estuviera ahogando”, dijo en la carta.

La cantante agradeció a sus fanáticos por ser pacientes mientras se recuperaba de la enfermedad y explicó que la música fue lo que la ayudó a mejorar.

“Escribí canciones en mi cama, en el sofá y grabé allí también. Las palabras y letras, que eran fieles a mi experiencia, salieron de mí sin esfuerzo. Mi música me ayudó a sanar y mantenerme con vida”, agregó.

Carta completa:

Estoy tan emocionada de finalmente poder anunciar el primer single de mi nuevo álbum junto con su fecha de lanzamiento. Han pasado cinco años desde que lancé mi último álbum. Pasé los últimos años en casa enferma luchando contra la enfermedad de Lyme. Esos fueron los peores años de mi vida mientras atravesaba batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música de la que estoy muy orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también. Las palabras y letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo. En verdad, al mantener mi espíritu en alto, tener metas que alcanzar y un propósito por el cual vivir, mi música me ayudó a sanar y mantenerme con vida.

Gracias por esperar tan pacientemente mientras luchaba, y continúo luchando, la batalla de mi vida. La primera canción que elegí lanzar se llama "Head Above Water". También es la primera canción que escribí desde mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentí como si me estuviera ahogando, como si estuviera bajo el agua y solo tuviera que salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrado por una corriente. Incapaz de respirar, orando a Dios para que me ayudara a mantener mi cabeza fuera del agua. Para ayudarme a ver a través del clima tormentoso. Crecí más cerca de él. Mi madre me abrazó. En sus brazos, escribí la primera canción que estoy lanzando para contar mi historia. Más tarde conocí a un alma hermosa, Travis Clark, nos sentamos al piano y esculpimos el resto de la canción. Luego lo llevé al genio, Stephan Moccio y amo lo que le hizo a la música.

He decidido ser sincera sobre mi lucha, abierta y más vulnerable que nunca. Y para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar de estar enferma porque quiero que todo esté detrás de mí, pero sé que tengo que hacerlo. No solo es parte de mi vida, necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme. Una única picadura de insecto puede dañarte. La gente no sabe que la enfermedad de Lyme debe ser tratada casi de inmediato. A menudo, si lo saben, no son tratados simplemente porque no pueden obtener un diagnóstico de Lyme. Incluso cuando obtienen un diagnóstico, muchas veces simplemente no pueden pagar el tratamiento.