Asesinaron a tiros a rapero en Miami

Jahseh Dwayne Onfro, rapero estadounidense conocido por el seudónimo de XXXTentacion, fue asesinado a los 20 años en Deerfield Beach, al norte de Miami. El portal TMZ reportó que el artista fue atacado por un grupo de hombres encapuchados cuando salía de una tienda de motocicletas.

Según testigos, un sujeto armado, cuya identidad se desconoce hasta el momento, se acercó a su vehículo y disparó. XXXTentation fue trasladado en estado crítico al hospital donde falleció minutos después. El caso está siendo investigado por oficiales del condado de Broward.

La carrera de XXXTentation comenzó en junio del 2013 y siempre estuvo marcada por sus problemas legales. Cuando lanzó su tema debut, "News/Flock", este estuvo inspirado en el tiempo que pasó detenido por posesión de armas, siendo apenas un adolescente.

Tras el reconocimiento en la escena under, el trabajo del artista ganaría notoriedad en 2017 cuando su tema "Look At Me!" ingresó al puesto 34 del ránking Billboard 100 y al puesto 40 del Canadian Hot 100. Ese mismo año, tras varios EP's, saldrían "17", su primer álbum de larga duración.

Tras el éxito comercial de este primer álbum (más de 80 mil copias vendidas) y su nominación a los Billboard Music Awards por este material, en marzo del 2018 publicó "?", el que es hoy su trabajo final.

Problemas con la ley

El cantautor de hip-hop enfrentaba cargos de violencia doméstica contra su novia embarazada, el juicio estaba pendiente de sentencia. Sin embargo, este no era su único problema con la justicia. En su contra hay una docena de cargos por delitos graves. Se le acusaba también de manipular testigos.

XXXTentacion tenía arresto domiciliario, pero recientemente un juez le permitió salir para realizar su gira musical.

El año pasado, el artista fue asaltado en Los Ángeles y responzabilizó a los miembros del grupo de rap Migos por ello. Luego debió disculparse por culparlos del incidente y aseguró que mejoraría su seguridad.

Pese a su corta edad, XXXTentacion ya era respetado en la escena musical. Kanye West fue uno de los primeros en lamentar su temprana muerte.

"Nunca te dije lo mucho que me inspiraste cuando estabas aquí. Descanza en paz", escribió el rapero y productor.

rest in peace ������ I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw