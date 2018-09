Ariana Grande reapareció con nuevo look tras ausentarse de los Emmy

A casi dos semanas de la muerte del rapero Mac Miller, su ex pareja, la cantante pop Ariana Grande reapareció en la ciudad de Nueva York con un nuevo look.

La cantante emitió un comunicado a través de sus representantes, asegurando que no iba a participar de la gala para tomarse un tiempo alejada del ojo público; todo esto a raíz de la muerte de su ex pareja, el rapero Mac Miller.

"Contrariamente a los informes, Ariana Grande no asistirá a los Emmy esta noche. Pete también ha optado por no asistir para estar con ella en Nueva York", señalaron portavoces de la artista a E! News.

Diversos usuarios de Twitter han compartido, con sorpresa, la nueva apariencia de Ariana Grande. En las fotografías, Ariana aparece vestida casual con un sueter largo, dos moños, junto a dos amigos bebiendo un café sin paraguas durante una lluvia.

