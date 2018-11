Anybell presentó su tema “Desde los pies” con Guaco y La Melodía Perfecta

La cantante venezolana Annybell estrenó la canción “Desde los pies” junto a Guaco y La Melodía Perfecta. El tema es una mezcla de reggaetón con “fusión latina”.

“Esta canción estaba entre los diversos temas que no había grabado, había querido sacarlo desde hacía un tiempo pero no conseguía el talento idóneo que pudiera interpretarlo junto a mí. En el cierre de 3 Generaciones se me ocurrió la idea de presentarle la maqueta a la Súper Banda de Venezuela y a la Melodía Perfecta, quienes al escucharlo quedaron encantados y apostaron que el tema sería un éxito total”, dijo la artista.

Anybell señaló que quería que el tema fuese 100% venezolano, por lo que pensó en incorporar a C4Trio para que le dieran a la canción ese toque predomínate del cuatro. “Desde los pies” fue producida por Manolo de Freitas y Talio Sánchez.

El video del sencillo fue grabado en el sector de La Pastora en Caracas y se estrenará en los próximos días. El audiovisual estuvo abajo la dirección de Karen Bompart.

Con información de nota de prensa.