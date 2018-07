El amor y las vivencias impulsan la carrera de Chyno Miranda como solista

El romance no pasa de moda para Chyno Miranda. Cantarle al amor en cualquier género es parte de su sello y de su fase como solista. Crear letras que resalten el aspecto positivo de las historias que relata así como su entorno son características de sus composiciones.

La propuesta para este año es experimentar con nuevos ritmos. En su último tema, “Sin trucos de belleza”, reflejó lo que será su integración a la movida urbana y lo que prepara para su primer álbum Chévere, que saldrá a mediados de febrero de 2019.

“Es un disco romántico, a pesar de que hay música que va inclinada hacia la parte urbana. La gente me conoció como un artista tropical, pero en este álbum la dirección cambia un poco”, dijo en una entrevista para El Nacional Web.

El cantautor quiere producir temas con verdadero contenido sentimental. Aseguró que el género urbano se ha orientado en la importancia del ritmo y no de la letra, por lo que dar su toque personal en cada canción será su marca de diferencia.

“Creo que cantarle a los problemas, a la sociedad y a las cosas que me generan recuerdos tristes no es mi temática. Lo mío es cantarle a lo positivo y al romance. Los artistas deben cantar sobre las cosas que ellos viven de acuerdo a su entorno”, recalcó.

A pesar de tener años en la industria musical, el disco representará el paso más firme en su evolución como solista. Diferentes colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, así como nuevas mezclas, son el impulso que imprime con este álbum para consolidar su carrera.

Gente de Zona, J Quiles, Zion & Lennox, Larry Over, Guaco y Jacob Forever son parte de los cantantes que tendrán una participación en el disco.

Entre los temas que tendrá el proyecto discográfico está “Me Provoca”, su primera canción de reggaeton. Con J Balvin realizó “El peor”, tema que trata sobre la honestidad y las intenciones que tiene un hombre hacia una mujer.

“Cada día descubro nuevos ritmos que antes no me hubiese arriesgado a componer o producir. Esta etapa de mi carrera me cayó como anillo al dedo, para reinventarme y evolucionar como artista”, destacó.

Su familia y amigos son parte de la fuente de inspiración al momento de componer. Chyno no deja de lado el amor y el respeto que siente por ellos y desde el inicio de su carrera los mantiene presentes. “Mi realidad son las mujeres, mi familia y mi madre”, refirió.

Más allá del éxito o la popularidad que pueda alcanzar, Chyno quiere dar un mensaje positivo a la sociedad para mostrar su verdadera esencia.

A pesar de estar fuera de Venezuela no deja de pensar en su tierra. Dentro de sus planes está realizar una gira por Latinoamérica, donde Caracas será la primera ciudad donde se presentará.