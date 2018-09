Zapatero a Almagro: Cuando se pierden las formas es mejor no responder

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español, declinó este sábado a contestar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien le aconsejó que no fuera "imbécil" al hablar de Venezuela, y dijo que "cuando se pierden las formas es mejor no responder".

A preguntas de los periodistas en la capital salmantina, donde ha participado en el inicio del curso del Colegio Mayor San Bartolomé de la Universidad de Salamanca (USAL), Zapatero agradeció"la respuesta" que dio el gobierno de España, al mostrar su "enérgico rechazo" a la "ofensa" al ex presidente español.

"Cuando se pierden las formas y se deriva en el insulto es mejor no responder, sobre todo porque estamos en un mundo donde el respeto y la diplomacia debe primar, sobre todo en los temas internacionales serios", aseguró.

En declaraciones a la cadena de televisión colombiana NTN24 el 21 de septiembre, el secretario general de la OEA aseguró que Zapatero tiene un "problema muy grande de comprensión" en el caso venezolano y agregó: "Mi consejo es que no sea imbécil".

Rodríguez Zapatero añadió que espera que Almagro "reflexione" sobre sus declaraciones.