Wikileaks alertó que Ecuador expulsará a Julian Assange de su embajada

El portal WikiLeaks informó esta tarde que Ecuador podría expulsar a Julian Assange, fundador del sitio web, quien se encuentra refugiado en la Embajada de ese país en Reino Unido.

Wikileaks aseguró que la medida es una consecuencia de las denuncias publicadas en la página de internet que implican a Lenín Moreno, presidente de Ecuador, en los INA Papers.

“Tenga en cuenta que WikiLeaks no publicó los INAPapers. Wikileaks informó que el Congreso decidió formalmente investigar las acusaciones de corrupción que los papeles revelaron y lo que el New York Times afirmó sobre Lenin Moreno tratando de vender diciendo a los Estados Unidos”, dijo el portal en Twitter.

INA Papers es un caso de corrupción por el cual Moreno es investigado. Supuestamente el hermano del mandatario latinoamericano junto a otras tres personas con compañías offshore, vinculadas al presidente, robaron 18 millones de dólares.

Assange es responsable de liberar miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense y publicarlos en WikiLeaks lo que causó el enojo de los gobiernos de todo el mundo.

Assange ingresó a la Embajada en Londres, Inglaterra, en junio del año 2012 para evadir una orden de extradición a Suecia, donde era acusado también por delitos sexuales, sin embargo esa demanda prescribió el año pasado.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 de abril de 2019

WikiLeaks to @AP: "If President Moreno wants to illegally terminate a refugee publisher’s asylum to cover up an offshore corruption scandal, history will not be kind," https://t.co/XDKTvpRW3l — WikiLeaks (@wikileaks) 4 de abril de 2019

Briefing: Why Opposing Julian Assange's Extradition to the U.S. Matters for European Democracy https://t.co/pribwHhksY — WikiLeaks (@wikileaks) 4 de abril de 2019