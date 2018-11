Viuda de Pablo Escobar: No estaría viva, si él no hubiera muerto

María Isabel Santos (antes Victoria Henao Escobar) publicó un libro sobre la vida y su relación con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar que lo tituló: Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar.

La viuda de Pablo Escobar dijo, en una entrevista con el portal Infobae, que si el narcotraficante no hubiera fallecido sus hijos no estarían con vida. "Si Pablo no se hubiera muerto, nosotros no existiríamos. Yo lo había hablado con mi hijo en muchas ocasiones y a esta altura no estaríamos vivos realmente", acotó.

Isabel Santos explicó que una de los sueños que tenía Escobar era ser el presidente de Colombia y convertirla a ella en la primera dama.

"Cuando ingresó en la política como congresal, me dijo que me preparara para ser la Primera Dama. Por esos días me vestía con diseños de Valentino, intentaba aprender idiomas y él me preguntaba sobre las noticias. Su sueño se esfumó y ahí empezó la guerra.

Con información de Infobae