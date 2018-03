Venezuela resguardaría al grupo extremista Hezbollah

El Centro para la Sociedad Libre y Segura (Center for a Secure a Free Society) aseguró, mediante un informe, que los extremistas del Hezbollah operan en Venezuela con el apoyo del gobierno.

Según el informe de Joseph Humire, titulado “Cómo contrarrestar el imperio criminal en Latinoamérica”, Venezuela es el país más estratégico para recibir y enviar refugios a las organizaciones terroristas.

El especialista sostuvo que los países latinoamericanos son usados por estos grupos, para realizar crímenes de contrabando, para conseguir financiamiento y poder hacer los respetivos entrenamientos.

En la investigación se detalló que 35% de los países de Latinoamérica no dirigen leyes a organizaciones terroristas. De los 33 países, solo seis tienen medidas en contra de los grupos de extorsión y violencia, pero esto no se refiere de forma directa a organizaciones extremistas, no las reconoce.

Humire realizó una conferencia el viernes en el capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, donde presentó junto con expertos de seguridad nacional con temas del Hezbollah, como: Charlies San Faddis, Dereck S. Maltz y Vanessa Neumman; quienes tienen un gran interés en contrarrestar estos grupos en EE UU.

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Marilyn Martinó, el periodista Daniel Ríos y la presidenta de Human Rights Venezuela, Mariela Hernández, apoyaron esta conferencia y se presentaron. Estos venezolanos, han ejecutado diversas acciones para lograr que en Venezuela llegue la ayuda humanitaria.

Con información de Nota de Prensa