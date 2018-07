Iván Duque, presidente electo de Colombia, criticó la indiferencia de la región que ha visto cómo el chavismo destruyó a Venezuela y lo dejó hacer. “Hoy lo que estamos viendo en Venezuela es la dictadura más oprobiosa que haya conocido América Latina mucho más, incluso, que las que pudimos haber llegado a ver en el siglo XX”, señaló.

“La gran lección que nos queda de los 20 años de chavismo es que no se puede seguir siendo indiferente. Hemos visto cómo día tras día se han ido erosionando las libertades”, afirmó en su participación en el Nueva Economía Fórum en Madrid.

Duque fue presentado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien lo considera “un defensor militante a favor de la libertad, en contra de las dictaduras, aquellas explícitas y las pseudodemocráticas, como las de Venezuela y Nicaragua, que se escudan detrás de una apariencia legalista”.

El mandatario electo llamó a los países a hacer un frente común de defensa de la democracia: “Por eso es que yo he dicho que nos retiremos de Unasur, para acabar con esa fractura que quisieron instaurarle al sistema interamericano y centrarnos en uno que defienda la democracia”.

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, agregó, se dedicaron “a destruir las libertades individuales, el desarrollo empresarial, a pauperizar a la población al punto de ver familias enteras, que con padecimientos famélicos, cruzan la frontera arrastrando sus maletas con la ilusión de encontrar un mejor porvenir”.

Duque afirmó que apoyará los esfuerzos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para denunciar los atropellos del gobierno ante la Corte PenalInternacional. “Lo que debemos lograr es que varios presidentes de América Latina la respaldemos y pidamos activar una denuncia contra el dictador de inmediato, y que ese sea también un fundamento internacional de presión democrática para que se precipiten unas elecciones libres… Uno de los enemigos del progreso es la dictadura de Venezuela. Creo que juntos debemos trabajar para aislar diplomáticamente el régimen y que se pueda vivir el retorno de la democracia, de la inversión y el resurgir de la esperanza colectiva en los próximos años”, subrayó.

Pidió que se garantice un fondo de asistencia humanitaria en la frontera para atender a los inmigrantes venezolanos que huyen de la grave situación: “Tenemos que buscar el estatus de protección temporal para que no sea solamente Colombia la que absorba todo el flujo migratorio, sino que sea un esfuerzo regional”.

Instó a los colombianos a actuar con grandeza, estrechando la solidaridad entre los países: “Muchas familias, y puedo hablarlo también por el caso de la mía, tuvimos miembros que en el siglo XX viajaron a Venezuela en busca de oportunidades y fueron acogidos en momentos muy aciagos de nuestra historia. Yo estoy seguro de que llegará el día en que Venezuela viva una transición a las elecciones libres y nuevamente a la democracia, y empiece ese ambiente de recuperación que también será nuestra gran oportunidad”.

México no se entrometerá en crisis de Venezuela

México seguirá una política de no intervención en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos como el venezolano o el nicaragüense, dijo su próximo canciller, Marcelo Ebrard.

“México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención porque es la orientación que tenemos”, agregó Ebrard en una entrevista.

Argumentó que México va a respetar los principios de su propia Constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales. “La postura general es que debemos evitar intervenir. Pensamos que hay que tener una posición muy cauta ahí porque lo que normalmente hay en buena medida es una agenda promovida por Estados Unidos”, afirmó.

Opinó que acudir a la Organización de Estados Americanos a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. “¿La intervención a qué ha llevado?”, se preguntó y añadió que durante el mandato de Vicente Fox se tomaron posiciones muy difíciles de entender que no beneficiaron a su país.

“Vamos a ser respetuosos de la no intervención, pero esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera”, recalcó.