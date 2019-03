Venezolanos en Washington manifestaron en rechazo a Nicolás Maduro

Con carteles y banderas, ciudadanos venezolanos manifestaron este sábado en la capital estadounidense, Washington D.C. Las exigencias varían, pero se reducen a una: la salida de Nicolás Maduro de Miraflores.

"We need help, we are venezuelan" (necesitamos ayuda, somos venezolanos), es la consigna que vocíferaban los manifestantes. Otros tenían carteles alusivos a la intervención y el ingreso de ayuda humanitaria.

Juan Guaidó, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, convocó a manifestaciones este sábado para continuar las movilizaciones en torno a la ruta trazada por el Parlamento.



Foto: VOA Noticias.

La crisis venezolana se intensificó la última semana con un apagón que afectó a todo el territorio nacional. Ante esto se agudizó la escasez de agua, que se bombea con electricidad; los hospitales trabajaron con dificultad por la falta de plantas eléctricas, medicinas e insumos y los ciudadanos presentaron inconvenientes para poderse comunicar.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela; por lo tanto, la administración de Trump ha ejercido presión en contra de Nicolás Maduro para que abdique, mediante sanciones a funcionarios y empresas que colaboren con él.

Las últimas acciones que realizaron esta semana fue la revocación de 340 visas a venezolanos, de las cuales 107 corresponden a diplomáticos de Maduro.