Venezolanos protestaron en Madrid en contra de Nicolás Maduro

Por segundo día consecutivo, centenares de venezolanos manifestaron este miércoles en Madrid para apoyar el intento de alzamiento militar en contra de Nicolás Maduro, impulsado por el presidente interino de la República Juan Guaidó y un grupo de militares en Caracas.

"¡Viva el pueblo que lucha por su libertad! ¡Viva Juan Guaidó!", gritó en la Plaza Colón la activista Lorent Saleh ante sus compatriotas, que le respondían con gritos de "¡libertad, libertad!".

El martes, cientos de venezolanos acudieron a la Puerta del Sol para apoyar a los miles de manifestantes en Caracas que secundaron el llamado de Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, entre ellos España.

"La situación me da miedo por mi familia, me da miedo no poder recuperar mi país nunca", expresó Raquel Monasterios, una estudiante de Medicina de 33 años de edad que acudió para "apoyar a mi gente, mi familia y amigos que están hoy allá protestando".

Yineth Labrador, una esteticista de 35 años de edad que llegó a Madrid hace un año con su marido y sus tres hijos declaró: "Queremos que cese la usurpación, queremos elecciones libres en nuestro país, porque queremos regresar".

El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, aplaudió por su parte la "solidaridad" del gobierno español, "permitiendo que Leopoldo López y su familia se cobijen en la residencia del embajador español en Caracas", declaró a la AFP.

Leopoldo López, otra figura de la oposición, que se hallaba en arresto domiciliario desde el año 2017, fue liberado el martes por militares leales a Guaidó.