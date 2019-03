Venezolanos protestaron en los alrededores del edificio de New York Times

Un grupo de 30 venezolanos se congregaron frente al edificio de The New York Times este lunes y lo acusaron de falso y de difundir desinformación, luego de la publicación de un reportaje en el que aseguraba que la quema de un contenedor con ayuda humanitaria fue accidental.

En una concentración ante la sede del medio, los manifestantes cuestionaron la parcialidad del medio y también criticaron el momento de su publicación, luego de varios días de apagón en Venezuela.

“Pedimos al New York Times que dejen de usar nuestra crisis en su juicio político en los Estados Unidos”, reclamó el portavoz de la protesta Erick Rozo.

The New York Times publicó este domingo un reportaje en el que sugería que, después del análisis de las imágenes publicadas y un video inédito del incidente ocurrido el 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta y Venezuela, una bomba molotov lanzada por un manifestante fue el desencadenante del fuego.

Rozo aseveró que era una vergüenza que The New York Times intente proteger a Nicolás Maduro, utilizando para ello a gente que está muriendo.

Rebeca Zambrano, miembro de la asociación Independent Venezuelan American Citizens, indicó que The New York Times decidió “hablar de un video no concluyente y dejó de lado las pruebas que tenemos de que Maduro quemó ese camión”.